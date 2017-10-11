Все рейсы между ЕС и Британией могут быть прекращены в день Brexit – министр

Среда, 11 октября 2017, 15:56

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что "теоретически возможно", что все рейсы между ЕС и Британией могут быть прекращены в день выхода страны из блока.

Об этом сообщает The Telegraph.

Британский канцлер казначейства отметил, что, хотя это маловероятно, однако есть вероятность того, что если Великобритания оставит блок без соглашения, то 29 марта 2019 года может не быть "воздушного сообщения".

"Теоретически возможно, что в случае сценария без соглашения не будет воздушного сообщения между Британией и Европейским Союзом 29 марта 2019 года. Но я не думаю, что кто-то всерьез считает, что мы дойдем до такого", - заявил он.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Великобритания хочет обсудить с ЕС детали соглашения о Brexit, но готова выйти из блока и без этого соглашения.

Как известно, Великобритания и ЕС начали пятый раунд переговоров по Brexit - последнюю встречу перед саммитом ЕС 19 октября.