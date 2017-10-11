В декларации "Восточного партнерства" будет упоминание о европейских стремлениях Украины

Память о европейских стремлениях Украины, Молдовы и Грузии оставили в декларации саммита "Восточного партнерства".
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Европейские стремления Грузии, Молдовы и Украины оставили в декларации саммита "Восточного партнерства", - написал он.
the European aspiration of #Georgia, #Moldova & #Ukraine remains in the #EaP declaration.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 жовтня 2017 р.
Напомним, послы стран Евросоюза достигли компромисса по тексту декларации для саммита "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе.
Однако не было известно, будут ли упоминаться в декларации европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии.
Ранее сообщалось, что Эстония готовит компромиссную формулировку о европейских стремлениях Украины для декларации саммита "Восточного партнерства".
Напомним, в июле 19-й саммит Украина-ЕС завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации из-за разногласий относительно формулировки о "европейских стремлениях Украины" - Киев настаивал на этой фразе, Нидерланды и другие страны были против.
Читайте также на сайте ЕвроПравды: "Партнерство на три года: что ЕС готов предоставить Украине, Молдове и Грузии".