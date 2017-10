В декларации "Восточного партнерства" будет упоминание о европейских стремлениях Украины

Память о европейских стремлениях Украины, Молдовы и Грузии оставили в декларации саммита "Восточного партнерства".

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейские стремления Грузии, Молдовы и Украины оставили в декларации саммита "Восточного партнерства", - написал он.

the European aspiration of #Georgia, #Moldova & #Ukraine remains in the #EaP declaration.