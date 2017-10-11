Лидер Каталонии готов к диалогу с Испанией без предварительных условий

Среда, 11 октября 2017, 19:09

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности вступить в диалог о независимости со своими испанскими коллегами "без предварительных условий".

Об этом он заявил в интервью CNN в среду, 11 октября.

Пучдемон, говоря на следующий день после того, как он приостановил официальную декларацию независимости, заявил, что выступает за посредничество с целью урегулирования кризиса.

Однако, он настоял на том, что большинство каталонцев хотят выхода из состава Испании. "Отношения между Каталонии и Испании не работают, и большинство каталонцев хотят, чтобы Каталония была независимым государством", - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему он не настоял на начале провозглашения независимости сразу же во вторник, Пучдемон заявил: "Прежде всего из-за чувства ответственности, я не хочу провозглашать независимость, я хочу, чтобы это произошло".

Он сказал, что считает себя обязанным открыть окно диалога в ответ на международные требования, добавив, что официальное предложение относительно диалога, подобного тому, что он сделал Мадриду, "требует ответа в течение нескольких дней".

Пучдемон также настоял на том, что у правительства в Мадриде нет причин применять статью 155 Конституции по Каталонии (означает приостановление самоуправления в Каталонии), и это было бы ошибкой.

По его словам, сейчас важное время для обеих сторон, чтобы начать диалог.

"Мы находимся в такой точке, где самое важное то, что отсутствуют предварительные условия для того, чтобы сесть за стол переговоров и начать говорить, принять то, что мы должны говорить, нам нужно говорить в нужных условиях", - сказал он.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании. В то же время он обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

Премьер Испании Мариано Рахой прислал лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону запрос с просьбой разъяснить, что означает декларация о независимости.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателейвысказались за независимость от Испании.