США узнали от разведчиков Израиля, что хакеры РФ воруют данные через "Касперского"

Среда, 11 октября 2017, 20:33

Израильские разведчики обнаружили использование хакерами российского правительства антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" для похищения данных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские СМИ.

По данным издания The New York Times, которое впервые сообщило об этом, израильские разведчики, которые два года назад проникли в сеть "Касперского", предупредили своих американских коллег о вмешательстве России.

Это привело к принятию только в прошлом месяце решение в Вашингтоне по удалению программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с правительственных компьютеров.

Накануне издание The Washington Post также сообщило, что израильские шпионы обнаружили в сети "Касперского" хакерские инструменты, которые могли быть получены только от Агентства национальной безопасности США.

После расследования, в АНБ выяснили, что эти инструменты находятся в правительстве России.

Ранее сообщалось, российские хакеры, работающие на правительство РФ, похитили в 2015 году секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности (АНБ), в частности, данные о том, как США проникают в компьютерные сети за рубежом и осуществляют защиту от кибератак.

Пока неизвестно, какие еще секретные данные США получили российские хакеры, превращая программное обеспечение Касперского в своеобразный Google-поиск по конфиденциальной информации.

Напомним, США запретили федеральным агентствам использоватькомпьютерное программное обеспечение, которое поставляет "Лаборатория Касперского", из-за опасений относительно связей компании с Кремлем и российскими шпионскими операциями.