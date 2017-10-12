В Испании разбился истребитель, возвращавшийся с военного парада

Четверг, 12 октября 2017, 14:02

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В Испании около базы Альбасете разбился истребитель Eurofighter, который возвращался с парада по случаю Национального праздника Испании.

Об этом сообщает El Pais.

Полиция Альбасете получила первые сообщения о падении самолета около 12.15.

Самолет был одним из четырех истребителей, участвовавших в военном параде в Мадриде.

Издание, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось.

Позже глава региона Кастилья-Ла Манча Эмильяно Гарсия-Паге подтвердил гибель пилота.

На месте происшествия работают спасатели.

В Мадриде по случаю праздника состоялся военный парад во главе с королем. В параде приняли участие 4000 солдат и членов национальной полиции и Гражданской гвардии.