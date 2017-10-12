В Испании разбился истребитель, возвращавшийся с военного парада

В Испании около базы Альбасете разбился истребитель Eurofighter, который возвращался с парада по случаю Национального праздника Испании.
Об этом сообщает El Pais.
Полиция Альбасете получила первые сообщения о падении самолета около 12.15.
Самолет был одним из четырех истребителей, участвовавших в военном параде в Мадриде.
Издание, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось.
Позже глава региона Кастилья-Ла Манча Эмильяно Гарсия-Паге подтвердил гибель пилота.
Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO— MARIO_RP (@marioruiz_ab) 12 жовтня 2017 р.
На месте происшествия работают спасатели.
В Мадриде по случаю праздника состоялся военный парад во главе с королем. В параде приняли участие 4000 солдат и членов национальной полиции и Гражданской гвардии.