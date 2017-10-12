ОАЭ высылают всех дипломатов КНДР и прекращают выдачу виз

Четверг, 12 октября 2017, 17:49

Объединенные Арабские Эмираты сообщили о прекращении дипломатической миссии посла КНДР в стране, а также отзывают собственного посланника из Пхеньяна.

Об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

По данным агентства, ОАЭ также прекращают выдачу новых виз и лицензий компаниям, которые принадлежат гражданам КНДР.

Отмечается, что такое решение принято в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, которые были приняты из-за ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.