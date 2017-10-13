Парламент Италии проголосовал за новую избирательную систему

Пятница, 13 октября 2017, 07:59

Незадолго до выборов в Италии нижняя палата парламента проголосовала за новую избирательную систему.

Об этом сообщает Reuters.

Новый избирательный закон, который может привести к изоляции популистской партии "5 звезд".

На поддержку новой избирательной системы высказались 375 парламентариев. Не поддержали проект 215 депутатов.

Новая система выборов будет смешанной. Согласно с ней, 225 депутатов будут избираться по мажоритарным округам, еще 386 парламентариев получат свои мандаты по партийным спискам.

В отличие от существующей системы, новый закон позволяет создать широкие коалиции до голосования.

Этот фактор может повредить партии "5 звезд", которая отказывается вступать в альянсы.

За новую систему еще должен проголосовать Сенат.