Парламент Италии проголосовал за новую избирательную систему

Незадолго до выборов в Италии нижняя палата парламента проголосовала за новую избирательную систему.
Об этом сообщает Reuters.
Новый избирательный закон, который может привести к изоляции популистской партии "5 звезд".
На поддержку новой избирательной системы высказались 375 парламентариев. Не поддержали проект 215 депутатов.
Новая система выборов будет смешанной. Согласно с ней, 225 депутатов будут избираться по мажоритарным округам, еще 386 парламентариев получат свои мандаты по партийным спискам.
В отличие от существующей системы, новый закон позволяет создать широкие коалиции до голосования.
Этот фактор может повредить партии "5 звезд", которая отказывается вступать в альянсы.
За новую систему еще должен проголосовать Сенат.