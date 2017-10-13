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Климкин: Румыния готова к диалогу об образовании на языках меньшинств

Пятница, 13 октября 2017, 12:09
Версия для печати Комментарии

Румыния готова к открытому диалогу относительно языковых положений украинского закона об образовании.

Об этом, находясь с визитом в Бухаресте, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"В Румынии все совсем иначе, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но надо предметно работать с местной общиной", - отметил глава МИД.

Как сообщала ЕвроПравда, в Бухаресте министр иностранных дел Украины разъяснил румынским парламентариям положения образовательного закона.

12 октября глава МИД для обсуждения образовательного закона совершил визит в Венгрию.

По итогам встречи Венгрия продолжила настаивать на изменениях закона, поскольку он, по ее мнению, нарушает права этнических венгров.

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