Климкин: Румыния готова к диалогу об образовании на языках меньшинств

Пятница, 13 октября 2017, 12:09

Румыния готова к открытому диалогу относительно языковых положений украинского закона об образовании.

Об этом, находясь с визитом в Бухаресте, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"В Румынии все совсем иначе, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но надо предметно работать с местной общиной", - отметил глава МИД.

В Румунії все зовсім по-іншому ніж в Угорщині. Є готовність до відкритого діалогу. Але треба предметно працювати з місцевою громадою. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 жовтня 2017 р.

Как сообщала ЕвроПравда, в Бухаресте министр иностранных дел Украины разъяснил румынским парламентариям положения образовательного закона.

12 октября глава МИД для обсуждения образовательного закона совершил визит в Венгрию.

По итогам встречи Венгрия продолжила настаивать на изменениях закона, поскольку он, по ее мнению, нарушает права этнических венгров.