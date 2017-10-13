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Блицкриг по возвращению России в ПАСЕ провалился – Арьев

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Блицкриг по возвращению России в ПАСЕ провалился – Арьев

Пятница, 13 октября 2017, 12:42
Версия для печати Комментарии

Сценарий молниеносного возврата России в Парламентскую ассамблею Совета Европы потерпел неудачу благодаря совместным усилиям политиков и дипломатов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Итак, итог: блицкриг-сценарий по РФ в ПАСЕ разрушили совместными усилиями. Но будем очень бдительными", - написал он.

При этом он отметил усилия членов украинской делегации в ПАСЕ Елены Сотник, Георгия Логвинского, а также представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы.

"Большинство не готовы идти навстречу российскому шантажу, что руководители СЕ в разговорах со мной признали сразу по окончанию заседания", - заявил Арьев.

"В результате всего на бюро ПАСЕ от Ягланду сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов. Атмосфера меняется. И меняется не сама по себе, а через совместные действия и синергию украинский в СЕ", - отметил он.

Напомним, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятия политических санкций из Российской Федерации.

Однако накануне в Совете Европы не договорились о рабочей группе, которая должна возвращать РФ в ПАСЕ.

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": "ПАСЕ с российским привкусом: что ждет Украину после "серой недели" в Страсбурге".

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