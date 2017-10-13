Найти
АКТУАЛЬНО

Испания рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию для выхода из кризиса

Стало известно, как сформулируют европейские стремления Украины в декларации саммита ВП

Нидерланды хотят отменить закон о референдуме, по которому голосовали против ассоциации Украины

Дания продлила пограничный контроль до мая 2018 года

Польша отбила третью кибератаку россиян – министр обороны

Ключевые союзники призвали Пучдемона провозгласить полную независимость Каталонии

Блицкриг по возвращению России в ПАСЕ провалился – Арьев






Стало известно, как сформулируют европейские стремления Украины в декларации саммита ВП

Пятница, 13 октября 2017, 17:04
Версия для печати Комментарии

Страны-члены Евросоюза пришли к компромиссу относительно того, как будет сформулировано упоминание о "европейских стремлениях" Украины, Молдовы и Грузии в декларации саммита "Восточного партнерства".

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды": "Маневры с европейским выбором: как пропишут мечты Украины в документах "Восточного партнерства".

Отметим, что официальный Киев, а также ряд благосклонных Украине государств-членов Союза предлагали записать в декларации саммита следующую фразу:

"Все участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор соответствующих стран-партнеров (Украины, Молдовы, Грузии)".

По-английски это предложение звучало так: "Summit participants recognise the European aspirations and European choice of the partners concerned".

Сообщается, что основной спор шел именно вокруг слова "recognise", которое показалось некоторым странам ЕС слишком "сильным" (речь идет о Нидерландах и Германии).

11 октября представители стран-членов ЕС на своей встрече согласовали компромиссную формулу.

Слово recognise решили заменить "смягченным" словом acknowledge. Однако переводятся оба этих глагола одинаково: "признавать".

Поэтому согласованная странами-членами ЕС итоговая формулировка будет звучать так: "Summit participants acknowledge the European aspirations and European choice of the partners concerned, as stated in the Association Agreements".

"Разница между ними - в полутонах. В Берлине и в Гааге считают, что acknowledgement создает меньше обязательств - мол, оно не означает согласие или несогласие с украинским выбором", - отмечают авторы статьи.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:34
Украина подала третий иск против РФ в ВТО из-за ограничений импорта
18:23
фото
На выставке во Франкфурте грузинские издатели устроили акцию против РФ
18:06
Лидеры "Вышеграда" жалуются на разное качество одинаковых продуктов в ЕС
17:56
Испания рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию для выхода из кризиса
17:31
Эксперты из ЕС будут передавать опыт новому Верховному суду Украины
17:19
Польша отбила третью кибератаку россиян – министр обороны
17:04
Стало известно, как сформулируют европейские стремления Украины в декларации саммита ВП
16:34
Нидерланды хотят отменить закон о референдуме, по которому голосовали против ассоциации Украины
16:20
Земан: За слова о Крыме извиняться не буду, даже если будут требовать
15:59
КНДР угрожает запуском ракет из-за учений США и Южной Кореи
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Сергей Сидоренко, ЕвроПравда

Маневры с европейским выбором: как пропишут мечты Украины в документах Восточного партнерства

Евросоюз отказался признать европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии. Вместо этого ЕС... согласился признать европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии. Нет, это не ошибка и не шизофрения. Речь идет о дипломатии. И немножко – о лингвистике...

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

ПАСЕ с российским привкусом: что ждет Украину после недели проблем в Страсбурге

Времени для договоренностей – немного. "Операция возвращения" привязана к саммиту, и это четко ограничивает временные рамки для примирения между Страсбургом и Москвой. Встреча глав государств должна состояться летом или осенью 2019 года. И готовиться к ней нужно заранее...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  