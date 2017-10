Стало известно, как сформулируют европейские стремления Украины в декларации саммита ВП

Пятница, 13 октября 2017, 17:04

Страны-члены Евросоюза пришли к компромиссу относительно того, как будет сформулировано упоминание о "европейских стремлениях" Украины, Молдовы и Грузии в декларации саммита "Восточного партнерства".

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды": "Маневры с европейским выбором: как пропишут мечты Украины в документах "Восточного партнерства".

Отметим, что официальный Киев, а также ряд благосклонных Украине государств-членов Союза предлагали записать в декларации саммита следующую фразу:

"Все участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор соответствующих стран-партнеров (Украины, Молдовы, Грузии)".

По-английски это предложение звучало так: "Summit participants recognise the European aspirations and European choice of the partners concerned".

Сообщается, что основной спор шел именно вокруг слова "recognise", которое показалось некоторым странам ЕС слишком "сильным" (речь идет о Нидерландах и Германии).

11 октября представители стран-членов ЕС на своей встрече согласовали компромиссную формулу.

Слово recognise решили заменить "смягченным" словом acknowledge. Однако переводятся оба этих глагола одинаково: "признавать".

Поэтому согласованная странами-членами ЕС итоговая формулировка будет звучать так: "Summit participants acknowledge the European aspirations and European choice of the partners concerned, as stated in the Association Agreements".

"Разница между ними - в полутонах. В Берлине и в Гааге считают, что acknowledgement создает меньше обязательств - мол, оно не означает согласие или несогласие с украинским выбором", - отмечают авторы статьи.