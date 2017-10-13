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Трамп объявил новую жесткую политику в отношении Ирана

Пятница, 13 октября 2017, 21:10
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, если Конгресс США не внесет поправки в закон, регулирующий контроль за выполнением Ираном этого соглашения.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп, назвав правительство Ирана фанатичным режимом, отказался продолжать утверждение международного ядерного соглашения.

"Мы не можем и не будем делать это утверждение", - сказал он.

По его словам, он направил соглашение Конгрессу и проведет консультацию с союзниками о том, как его изменить.

"В случае, если мы не сможем решить проблему в сотрудничестве с Конгрессом и нашими союзниками, то это соглашение будет разорвано", - сказал Трамп.

ОН отметил, что новый подход к ядерному соглашению является частью общей стратегии борьбы с иранской "диктатурой".

Трамп также анонсировал введение санкций США против военных Революционной гвардии Ирана, которых он назвал сторонниками международного террора.

Ранее американский сенатор Боб Коркер, председатель сенатского Комитета по внешним отношениям, сообщил, что в ближайшие две недели будет введено законодательство, которое изменит закон США, что требует регулярного пересмотра ядерного соглашения с целью "устранения недостатков" в пакте.

Как известно, ядерное соглашение было подписано в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревают Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.

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