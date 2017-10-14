Президент подал законопроект о присоединении к Пан-Евро-Мед

Суббота, 14 октября 2017, 09:50

Президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект был внесен в Раду 12 октября.

Инициатива Пан-Евро-Мед позволяет использовать в товарах, сырье или составляющие, которые происходят из стран, которые являются членами этого соглашения, и экспортировать их как продукцию собственного производства.

Для полноценной работы Конвенции необходимо внести изменения в протоколы в отношении правил происхождения действующих соглашений о свободной торговле, которые Украина сейчас имеет со странами-участницами Конвенции (ЕС, ЕАСТ, Черногория, Македония, Молдова).

По итогам 2016 года, экспорт Украины в страны-участниц Конвенции составляет 53% всего экспорта нашего государства. Из них более 40% - в страны ЕС, 4,2% - в Турцию, 3,1% - в Египет.

За 6 месяцев 2017 года доля украинского экспорта в страны Пан-Евро-Мед уже составляет более 50%, из них 40% - в страны ЕС.

Ранее сообщалось, что в правительстве надеются, что соглашение Пан-Евро-Мед при оптимистичном сценарии официально заработает для Украины с 1 января 2018 года.