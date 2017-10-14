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Все сирийские боевики ИГИЛ покинули Ракку – наблюдатели

Суббота, 14 октября 2017, 11:53
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Все сирийские боевики террористической группировки "Исламское государство" покинули город Ракка, отдельные районы которого до сих пор оставались под контролем джихадистов.

Об этом сообщает портал i24 News со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации наблюдателей, боевики оставили Ракку вместе с членами своих семей и направились в неизвестном направлении.

Сейчас идет подготовка к выводу из Ракки иностранных боевиков-членов ИГИЛ.

Представитель Ракки заявил, что сирийские члены ИГИЛ показались поддерживаемым США Сирийским демократическим силам, которые пытаются взять полный контроль над городом. Он не уточнил точное количество джихадистов, которые сдались.

Наступление против ИГИЛ в Ракке сирийские повстанцы во главе с курдами начали в начале июня под прикрытием авиаударов коалиции во главе с США.

Потеря Ракки станет серьезным ударом для ИГИЛ, которая претерпела значительных неудач прошлого года, включая потерю Мосула - второго по величине города Ирака и крупнейшего, которое когда-либо находилось под контролем "Исламского государства".

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