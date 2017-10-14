Новая глава ПАСЕ написала письмо спикерам парламента РФ, готова встретиться – СМИ

Суббота, 14 октября 2017, 13:54

Временный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес направила письмо спикерам верхней и нижней палат парламента РФ, в котором выразила готовность в ближайшее время встретиться.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза, которая открывается в Санкт-Петербурге.

"Она выражает признательность за приглашение к участию в работе ассамблеи МПС, но отмечает, что ПАСЕ не имеет возможности направить официального представителя", - привел собеседник агентства содержание письма временного спикера ПАСЕ.

При этом Кириакидес "надеется в ближайшее время, когда представится подходящий случай, встретиться со спикерами палат парламента РФ для обсуждения отношений между российским парламентом и ПАСЕ и считает этот вопрос чрезвычайно важным", добавил источник.

Как сообщала ЄвроПравда, 10 октября представитель парламента Кипра Стелла Кириакидес победила на выборах президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В пользу Стеллы Кириакидес сыграло то, что она является женщиной (в структуах СЕ это - важный аргумент, ведь ее избрания помогало сохранить гендерный баланс), а также то, что литовец Зингерис, в отличие от нее, известный своим скептическим отношением к РФ.