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Австрия обжалует в Суде ЕС разрешение на расширение АЭС в Венгрии

Суббота, 14 октября 2017, 17:35
Версия для печати Комментарии

Австрия будет оспаривать предоставленный Еврокомиссией разрешение на финансируемое Россией расширение АЭС "Пакш" в Венгрии.

Об этом сообщает The Local.

"Я решительно отвергаю расширение АЭС "Пакш" - заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Даже Европейская комиссия в своем докладе пришла к выводу, что расширение этой атомной станции никогда не будет выгодным без массовых государственных субсидий", – добавил он.

Керн не указал, когда жалоба будет подана в Суд ЕС, но заявил, что юристы сейчас анализируют жалобу.

В марте Еврокомиссия решила, что выделение венгерским правительством средств на строительство двух реакторов на АЭС "Пакш" не противоречит европейским правилам предоставления государственной помощи и тем самым устранила последнее препятствие для расширения АЭС.

Австрия, настроенная против атомной энергетики, тогда осудила это решение.

Как сообщалось, власти Венгрии заключили контракт с российской компанией "Росатом" на проектирование и строительство двух новых энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый на венгерской АЭС "Пакш" в 2014 году.

Согласно договору, Россия дает Венгрии кредит в размере до 10 млрд евро на реализацию проекта. Общая стоимость строительства реакторов составляет 12 млрд евро.

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