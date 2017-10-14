Австрия обжалует в Суде ЕС разрешение на расширение АЭС в Венгрии

Австрия будет оспаривать предоставленный Еврокомиссией разрешение на финансируемое Россией расширение АЭС "Пакш" в Венгрии.
Об этом сообщает The Local.
"Я решительно отвергаю расширение АЭС "Пакш" - заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.
"Даже Европейская комиссия в своем докладе пришла к выводу, что расширение этой атомной станции никогда не будет выгодным без массовых государственных субсидий", – добавил он.
Керн не указал, когда жалоба будет подана в Суд ЕС, но заявил, что юристы сейчас анализируют жалобу.
В марте Еврокомиссия решила, что выделение венгерским правительством средств на строительство двух реакторов на АЭС "Пакш" не противоречит европейским правилам предоставления государственной помощи и тем самым устранила последнее препятствие для расширения АЭС.
Австрия, настроенная против атомной энергетики, тогда осудила это решение.
Как сообщалось, власти Венгрии заключили контракт с российской компанией "Росатом" на проектирование и строительство двух новых энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый на венгерской АЭС "Пакш" в 2014 году.
Согласно договору, Россия дает Венгрии кредит в размере до 10 млрд евро на реализацию проекта. Общая стоимость строительства реакторов составляет 12 млрд евро.