В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

Воскресенье, 15 октября 2017, 10:14

В Австрии 15 октября 2017 начались досрочные выборы в парламент, фаворитом на которых считается консервативная "Австрийская народная партия" (АНП) во главе с действующим министром иностранных дел Себастианом Курцом.

По информации австрийского издания Kurier, в 6.00 утра (по местному времени) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

Первые подсчеты результатов выборов ожидаются вскоре после проведения голосования, которое завершится в 17.00 (по местному времени)

Сообщается, что около 6.4 миллиона австрийцев имеют право голоса.

Ожидается, что Австрийская народная партия (АНП), которую возглавляет действующий министр иностранных дел Себастьян Курц, получит более 30 процентов голосов.

По данным социологических опросов, правая "Партия свободы" (FPÖ) и Социал-демократическая партия (SPÖ) под руководством действующего канцлера Кристиана Керна конкурируют за второе место.

Считается, что правая "Партия свободы" имеет шанс присоединиться к следующей правительственной коалиции. Как известно, вопросы миграции - главная тема в кампании партии.

Напомним, выборы в нижнюю палату австрийского парламента были назначены на 15 октября досрочно, так как в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе "Социал-демократической партии" и "Австрийской народной партии".