Иран предупредил о выходе из ядерного соглашения в случае введения новых санкций

Воскресенье, 15 октября 2017, 10:39

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна рассмотрит возможность выхода из ядерного соглашения, если США продолжат вводить санкции против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Если Иран в любой момент будет считать, что действия противоположной стороны об отмене санкций недостаточны для Исламской Республики, тогда у Ирана будет много вариантов, и один из них - выйти из ядерного соглашения", - сказал Зариф.

"Если санкции будут вновь введены в отраслях, имеющих особое значение для нас, включая продаж нефти, судоходство и страхование перевозок и продажа самолетов, мы будем иметь право принимать решение о нашем присутствии в ядерном соглашении", - добавил глава МИД Ирана.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп объявил новую жесткую политику в отношении Ирана, пообещав разорвать ядерное соглшение с Ираном. Он также выразил намерение ввести новые санкции против Тегерана.