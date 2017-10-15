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Иран предупредил о выходе из ядерного соглашения в случае введения новых санкций

Воскресенье, 15 октября 2017, 10:39
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна рассмотрит возможность выхода из ядерного соглашения, если США продолжат вводить санкции против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Если Иран в любой момент будет считать, что действия противоположной стороны об отмене санкций недостаточны для Исламской Республики, тогда у Ирана будет много вариантов, и один из них - выйти из ядерного соглашения", - сказал Зариф.

"Если санкции будут вновь введены в отраслях, имеющих особое значение для нас, включая продаж нефти, судоходство и страхование перевозок и продажа самолетов, мы будем иметь право принимать решение о нашем присутствии в ядерном соглашении", - добавил глава МИД Ирана.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп объявил новую жесткую политику в отношении Ирана, пообещав разорвать ядерное соглшение с Ираном. Он также выразил намерение ввести новые санкции против Тегерана.

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