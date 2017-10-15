Иран закрывает главный пограничный переход с Иракским Курдистаном

Воскресенье, 15 октября 2017, 13:47

Иран закрывает важный пограничный переход "Башмаг" с Региональным правительством Курдистана на фоне напряженности из-за референдума о независимости курдов.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Иранское правительство закрыло переход у провинции Аль-Сулеймания", - заявил журналистам Али Тавфик, директор пограничного пункта.

"Закрытие приостановило движение товаров и людей в курдский регион и из него", - добавил Тавфик.

Информационное агентство Ирана Tasnim сообщило, что решение о прекращении пересечения границы было принято "учитывая события в Иракском Курдистане".

Сообщается, что Иран имеет три основных пограничных переходы с курдским регионом: "Хаджи Омаран" (в провинции Эрбиль), "Парваз-хан" и "Башмаг".

Ранее сообщалось, что Тегеран ввел временное эмбарго в отношении Иракского Курдистана, запретив иранским компаниям транспортировать топливо.

Напомним, 25 сентября в курдский автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.

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