Глава МВД Испании: Для Каталонии еще не поздно исправить ситуацию

Воскресенье, 15 октября 2017, 16:42

Министр внутренних дел Испании призвал лидера Каталонии уважать испанскую Конституцию и отказаться от планов касательно независимости северо-восточной автономии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Хуан Игнасио Зойдо заявил, что еще "не слишком поздно, чтобы исправить ситуацию", и призвал главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона "не увлекаться радикальным меньшинством, которое для него является партнером в правительстве и которое подтолкнуло Каталонию к краю пропасти".

Как известно, испанское правительство дало Пучдемону время до утра понедельника объяснить, действительно ли он объявил или не объявил независимость.

Если он ответит утвердительно, то Мадрид дает ему время до четверга, чтобы отказаться от своей позиции, в противном случае автономия Каталонии может быть временно остановлена.

Ранее сообщалось, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон оказался под давлением своих ключевых союзников, требующих проигнорировать требования Мадрида и провозгласить полную независимость региона.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании. В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.