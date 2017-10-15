Иран отрицает закрытие границы с Иракским Курдистаном

Воскресенье, 15 октября 2017, 17:39

Иран опроверг сообщения о закрытии пограничного перехода с Иракским Курдистаном в ответ на референдум о независимости курдов.

Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Кассеми.

"Как мы уже сообщали ранее, мы перекрыли наше авиасообщение с курдским регионом по запросу центрального правительства Ирака, и, насколько я знаю, по этому вопросу ничего нового не произошло", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран закрывает важный пограничный переход "Башмаг" с Региональным правительством Курдистана на фоне напряженности из-за референдум о независимости курдов.

Как известно, Тегеран ввел временное эмбарго в отношении Иракского Курдистана, запретив иранским компаниям транспортировать топливо.

Напомним, 25 сентября в курдский автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.

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