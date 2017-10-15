Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии - экзит-полы

Воскресенье, 15 октября 2017, 20:10

Себастьян Курц, 31-летний консерватор, согласно прогнозам экзит-полов, станет следующим канцлером Австрии и самым молодым лидером Европы, поскольку его "Австрийская народная партия" (ÖVP) побеждает на выборах, однако не набирает абсолютного большинства.

Согласно прогнозам австрийского Института социальных исследований и консалтинга SORA, которые размещены на Kurier.at, партия Курца получает 31.7%, тогда как по данным ARGE, 31.4%.

На втором месте пока, по прогнозам SORA, "Социал-демократическая партия" (SPÖ) под руководством действующего канцлера Кристиана Керна, которая набирает 26,9%. С незначительным отрывом от SPÖ - ультраправая "Партия свободы" (FPÖ) во главе с эксцентричным Хансом-Кристианом Штрахе, которой прогнозируют 25,9%.

Однако, по данным ARGE, отрыв между обеими партиями минимален: SPÖ - 26,6%, а FPÖ - 26,5%.

5,1% (по прогнозам SORA) может получить либеральная партия NEOS ( "Новая Австрия и Либеральный форум"), партия Pilz ( "Список Питера Пильца") - 4.3%, тогда как остальные партии набирают менее четырех процентов, среди которых и партия "Зеленых" (GRÜNE).

Прогнозируется, что при формировании правительственной коалиции Курц предпочтет ультраправую "Партию свободы" (FPÖ), которая может стать второй крупнейшей партией в парламенте.

Напомним, выборы в нижнюю палату австрийского парламента были назначены на 15 октября досрочно, так как в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе "Социал-демократической партии" и "Австрийской народной партии".

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