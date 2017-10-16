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Выборы в Австрии: партия Курца лидирует, ультраправые выходят на второе место

Понедельник, 16 октября 2017, 11:24
Версия для печати Комментарии

Консервативная "Австрийская народная партия" (ÖVP) во главе с главой МИД, 31-летним Себастианом Курцом, лидирует на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые состоялись в воскресенье, 15 октября.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, опубликованные МВД страны.

"Австрийская народная партия" с молодым руководителем Себастианом Курцом одержала победу в голосовании с результатом 31,4% голосов избирателей. Таким образом Курц станет самым молодым канцлером в истории страны и самым молодым европейским лидером.

На втором месте - ультраправая "Партия свободы" (FPÖ), которая выступает за снятие санкций с РФ. Партия получила даже более высокий результат, чем прогнозировали экзит-полы - 27,4%.

Третье место заняла "Социал-демократическая партия" (SPÖ) под руководством действующего канцлера Кристиана Керна с 26,7% голосами.

5% получает либеральная партия NEOS ( "Новая Австрия и Либеральный форум"), 4,1% - партия Pilz ( "Список Питера Пильца"). "Зеленые" не сумели преодолеть минимальный 4-процентный барьер.

Ожидается, что официальные результаты голосования будут обнародованы в ближайшие дни, в понедельник начинается подсчет голосов, отданных по почте.

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