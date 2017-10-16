Венгрия инициирует на заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС нарушения Киевом Соглашения из-за закона об образовании

Понедельник, 16 октября 2017, 12:34

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто заявляет, что инициирует рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации через закон об образовании на следующем заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС.

Об этом Сиярто сказал в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщает УНИАН.

"С тех пор, как украинский парламент принял закон об образовании ... в соседних с ЕС странами есть грубое нарушение прав человека. Они отобрали право всех меньшинств использовать их родной язык при получении образования в возрасте от 10 лет.

Это - грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения об ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета Ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы разрешить ситуацию, поскольку это очень очень чрезвычайно", - отметил он.

Следующее заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС запланирован на декабрь этого года.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС через закон об образовании.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев рассматривает пересмотр Соглашения об ассоциации только в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины.