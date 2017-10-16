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Польша против пересмотра Соглашения об ассоциации из-за образовательного закона - МИД

Понедельник, 16 октября 2017, 15:15
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Варшава выступает против пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и будет поощрять Киев и Будапешт решить образовательную проблему путем диалога.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

"Польша не видит возможности пересмотра Соглашения об ассоциации или Соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной. Польская сторона будет поощрять партнеров из Венгрии и Украины к решению спорного вопроса закона об образовании путем диалога, на основе уважения прав нацменьшинств и с учетом международных и двусторонних соглашений", - говорится в заявлении польского МИД.

В МИД Польши отмечают, что специфика обучения польского языка в Украине несколько иная, чем венгерского.

"Одновременно информируем, что польские министерства иностранных дел и образования внимательно следят за вопросами влияния соответствующего закона на польское образование и находятся в постоянном контакте с украинскими партнерами", - отмечают в польском внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте отмечается, что приблизительно 26 октября планируется встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с представителями польского меньшинства в Украине.

В документе отмечается, что Польша придает большое значение изучению польского языка не только в Украине, но в любой стране, где живут поляки.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС через закон об образовании.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев рассматривает пересмотр Соглашения об ассоциации только в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины.

В понедельник, 16 октября, Сиярто заявил, что Венгрия инициирует на заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС вопрос нарушения Украиной Соглашения об ассоциации.

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