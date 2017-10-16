ЕС ввел новые санкции против КНДР

Понедельник, 16 октября 2017, 17:14

Совет Европейского союза принял решение о введении новых санкционных ограничений против КНДР.

В документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза (ЕС), говорится о запрете импорта или покупки нефтепродуктов с КНДР.

Также запрещается поставка, продажа или передача сырой нефти в КНДР.

Запрещается участие в любых организациях в Северной Корее или организациях, принадлежащих КНДР за пределами страны. Странам ЕС не разрешено восстанавливать разрешения на работу для граждан КНДР на их территории за исключением беженцев и других лиц.

Финансовые транзакции в КНДР и из нее объемом более 5000 евро могут осуществляться только с разрешения властей стран ЕС.

Европейскому бизнесу, предприятиям и организациям запрещено контактировать с Корейской народной армией, Министерством обороны КНДР.

Кроме того, ЕС включил в "черный список" трех человек и шесть организаций.

Напомним, 10 октября Совет ЕС расширил санкции против КНДР в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 11 сентября.

В конце сентября санкционный список против КНДР расширили США.

В начале сентября Пхеньян провел испытания водородной бомбы, в результате которого кризис на Корейском полуострове существенно обострился.