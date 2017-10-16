ЕС ввел новые санкции против КНДР

Совет Европейского союза принял решение о введении новых санкционных ограничений против КНДР.
В документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза (ЕС), говорится о запрете импорта или покупки нефтепродуктов с КНДР.
Также запрещается поставка, продажа или передача сырой нефти в КНДР.
Запрещается участие в любых организациях в Северной Корее или организациях, принадлежащих КНДР за пределами страны. Странам ЕС не разрешено восстанавливать разрешения на работу для граждан КНДР на их территории за исключением беженцев и других лиц.
Финансовые транзакции в КНДР и из нее объемом более 5000 евро могут осуществляться только с разрешения властей стран ЕС.
Европейскому бизнесу, предприятиям и организациям запрещено контактировать с Корейской народной армией, Министерством обороны КНДР.
Кроме того, ЕС включил в "черный список" трех человек и шесть организаций.
Напомним, 10 октября Совет ЕС расширил санкции против КНДР в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 11 сентября.
В конце сентября санкционный список против КНДР расширили США.
В начале сентября Пхеньян провел испытания водородной бомбы, в результате которого кризис на Корейском полуострове существенно обострился.