Найти
АКТУАЛЬНО

Польша против пересмотра Соглашения об ассоциации из-за образовательного закона - МИД

В результате лесных пожаров в Испании и Португалии погибли 9 человек

Выборы в Австрии: партия Курца лидирует, ультраправые выходят на второе место

Лидер Каталонии уклонился от четкого ответа Мадриду о независимости

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии - экзит-полы

Теракт в Сомали: 189 погибших, более 200 раненых

Греческое духовенство ежедневно будет бить в колокола из-за закона об изменении пола






ЕС ввел новые санкции против КНДР

Понедельник, 16 октября 2017, 17:14
Версия для печати Комментарии

Совет Европейского союза принял решение о введении новых санкционных ограничений против КНДР.

В документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза (ЕС), говорится о запрете импорта или покупки нефтепродуктов с КНДР.

Также запрещается поставка, продажа или передача сырой нефти в КНДР.

Запрещается участие в любых организациях в Северной Корее или организациях, принадлежащих КНДР за пределами страны. Странам ЕС не разрешено восстанавливать разрешения на работу для граждан КНДР на их территории за исключением беженцев и других лиц.

Финансовые транзакции в КНДР и из нее объемом более 5000 евро могут осуществляться только с разрешения властей стран ЕС.

Европейскому бизнесу, предприятиям и организациям запрещено контактировать с Корейской народной армией, Министерством обороны КНДР.

Кроме того, ЕС включил в "черный список" трех человек и шесть организаций.

Напомним, 10 октября Совет ЕС расширил санкции против КНДР в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 11 сентября.

В конце сентября санкционный список против КНДР расширили США.

В начале сентября Пхеньян провел испытания водородной бомбы, в результате которого кризис на Корейском полуострове существенно обострился.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:14
ЕС ввел новые санкции против КНДР
16:34
Президент Германии в Москве встретится с Путиным
16:17
ЕС призвал США сохранить ядерное соглашение с Ираном
15:52
Меркель назвала серьезным вызовом высокий результат ультраправых в Австрии
15:37
Венгрия вновь пригрозила бойкотировать инициативы Украины из-за образовательного закона
15:15
Польша против пересмотра Соглашения об ассоциации из-за образовательного закона - МИД
15:01
Иракские войска захватили окрестности подконтрольного курдам Киркука
14:29
Кабмин объявил конкурс на должность директора правительственного офиса по вопросам евроинтеграции
14:00
У РФ подают встречный иск к Siemens по сделке с турбинами
13:55
В Латвии начались военные учения НАТО с участием 11 стран
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Сергей Сидоренко, ЕвроПравда

Маневры с европейским выбором: как пропишут мечты Украины в документах Восточного партнерства

Евросоюз отказался признать европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии. Вместо этого ЕС... согласился признать европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии. Нет, это не ошибка и не шизофрения. Речь идет о дипломатии. И немножко – о лингвистике...

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

ПАСЕ с российским привкусом: что ждет Украину после недели проблем в Страсбурге

Времени для договоренностей – немного. "Операция возвращения" привязана к саммиту, и это четко ограничивает временные рамки для примирения между Страсбургом и Москвой. Встреча глав государств должна состояться летом или осенью 2019 года. И готовиться к ней нужно заранее...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  