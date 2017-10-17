Суд в Испании арестовал двух лидеров каталонских сепаратистов

Вторник, 17 октября 2017, 08:18

Руководители двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура", которые выступают за независимость региона, заключены под стражу.

В понедельник вечером, 16 октября, решение об аресте без права освобождения под залог Жорди Санчеса и Жорди Куишара одобрила следователь Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела, сообщает El Pais.

Ламела признала Санчеса и Куишара, организаторов главных митингов за независимость, ответственными за события в Барселоне 20 и 21 сентября. По ее данным, именно они руководили протестующими, которые блокировали правительственные здания в каталонской столице. Манифестанты не позволяли представителям Гражданской гвардии выйти из офисных зданий с изъятой документацией для референдума.

Ламела считает, события 20 и 21 сентября "очень серьезными" и считает их призывом к мятежу.

Одновременно шеф автономной полиции Каталонии Хосеп Траперо избежал тюремного заключения, которого требовала для него Национальная прокуратура Испании. По решению судьи у него изъяли паспорт и запретили покидать пределы Испании.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании.

В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.