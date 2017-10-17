Лесные пожары в Португалии и Испании унесли жизни 39 человек

Вторник, 17 октября 2017, 09:01

Из-за лесных пожаров, вспыхнувших в эти выходные, в Португалии и Испании погибли уже 39 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Португальские власти в понедельник сообщила о гибели 35 человек, среди умерших - одномесячный ребенок.

Пресс-секретарь Агентства гражданской защиты Патриция Гаспар заявила, что число погибших еще может возрасти. По ее словам, 56 человек получили ранения, 16 из них - тяжелые. Девять человек пропали без вести.

Широкомасштабные лесные пожары вспыхивают в Португалии каждое лето. По словам чиновников, большинство пожаров - умышленные. Они быстро распространяются из-за плохого ведения лесного хозяйства.

Португальские аварийные службы в воскресенье зафиксировали 523 лесных пожара – самое большое число за один день в этом году.

В соседней Испании пожары унесли жизни не менее четырех человек и повлекли эвакуацию тысяч людей в северо-западном регионе Галисия.

Испанские власти уверены, что пожары были вызваны поджигателями. "То, что мы видим здесь, не происходит случайно", - заявил премьер-министр Мариано Рахой во время визита в Галисию.

Уровень смертности в результате пожаров в 2017 году - рекордный для Португалии. Летом в нынешних пожарах в Португалии погибли более 60 человек и более сотни получили ранения.