Выборы в Австрии: партия Курца побеждает, социал-демократы поднялись на второе место

Консервативная "Австрийская народная партия" побеждает на досрочных парламентских выборах, тогда как на второе место после подсчета голосов, отданных по почте, поднялись австрийские социал-демократы.
Об этом сообщает издание Krone.
"Австрийская народная партия" во главе с действующим главой МИД Себастианом Курцом лидирует с результатом 31,5%.
После подсчета голосования по почте социал-демократам удалось вытеснить ультраправых и обеспечить себе второе место. За них свои голоса отдали 26,9% избирателей. Социал-демократическая партия одержала победу в Вене и Бургенлянде.
Правая "Партия свободы", по предварительным данным МВД, на третьем месте с отрывом лишь в 0,9% (26%). Ультраправые победили в одной земле - Кернтене.
5,3% получает либеральная партия NEOS ( "Новая Австрия и Либеральный форум"), 4,4% - партия Pilz ( "Список Питера Пильца"). "Зеленые" так и не сумели преодолеть минимальный 4-процентный барьер.
Подсчет голосов завершится в четверг, тогда и будут объявлены официальные результаты выборов.