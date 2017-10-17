Выборы в Австрии: партия Курца побеждает, социал-демократы поднялись на второе место

Вторник, 17 октября 2017, 09:33

Консервативная "Австрийская народная партия" побеждает на досрочных парламентских выборах, тогда как на второе место после подсчета голосов, отданных по почте, поднялись австрийские социал-демократы.

Об этом сообщает издание Krone.

"Австрийская народная партия" во главе с действующим главой МИД Себастианом Курцом лидирует с результатом 31,5%.

После подсчета голосования по почте социал-демократам удалось вытеснить ультраправых и обеспечить себе второе место. За них свои голоса отдали 26,9% избирателей. Социал-демократическая партия одержала победу в Вене и Бургенлянде.

Правая "Партия свободы", по предварительным данным МВД, на третьем месте с отрывом лишь в 0,9% (26%). Ультраправые победили в одной земле - Кернтене.

5,3% получает либеральная партия NEOS ( "Новая Австрия и Либеральный форум"), 4,4% - партия Pilz ( "Список Питера Пильца"). "Зеленые" так и не сумели преодолеть минимальный 4-процентный барьер.

Подсчет голосов завершится в четверг, тогда и будут объявлены официальные результаты выборов.