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В Каталонии сотни тысяч людей выступили против арестов общественных лидеров

Среда, 18 октября 2017, 07:44
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Сотни тысяч людей вышли во вторник вечером на улицы Каталонии в знак протеста против предварительного заключения двух влиятельных лидеров движения за независимость.

Об этом сообщает El Pais.

Только в Барселоне, по данным гражданской гвардии, собрались около 200 тысяч человек, которые требовали освободить арестованных в понедельник руководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура" Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

"Каталонские заключенные, мы хотим, чтобы вы были дома", - кричали протестующие, зажегши свечи в знак протеста против заключения лидеров.

Люди держали в руках плакаты с надписями "Свободу Жорди, политическим заключенным Испании", "Помогите Каталонии", "Спасите Европу" и "Республика - сейчас".

 Фото: AFP

Демонстранты также опротестовали присутствие полиции, освистав полицейский вертолет, пролетающий над ними, с криками "Долой оккупационные силы".

В протесте приняли участие члены правительства Каталонии и мэрии Барселоны, а также лидеры профсоюзов.

Аналогичные акции прошли в других городах региона. В частности, демонстрация в Жироне собрала 15 тысяч человек.  

Напомним, в понедельник, 16 октября, суд взял под стражуруководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура", которые выступают за независимость региона.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании.

В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

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