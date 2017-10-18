Парламент Франции одобрил новый антитеррористический закон

Среда, 18 октября 2017, 18:34

Сенат Франции (верхняя палата парламента) одобрил во втором чтении новый антитеррористический закон, который заменит собой чрезвычайное положение, впервые введенный после терактов в Париже осенью 2015 года.

Об этом сообщает AFP.

Закон дает властям постоянные новые полномочия для проведения обысков домов, закрытия мест поклонения и ограничения свободы передвижения.

Правозащитники критиковали закон, предупреждая об угрозе гражданским свободам.

Новый закон также позволит органам власти осуществлять дополнительные проверки удостоверений на приграничных территориях, а также вокруг вокзалов, портов и аэропортов.

Правозащитники выразили опасения, что такие проверки будут использоваться полицией против мигрантов и меньшинств, в частности мусульман.

В большой речи по вопросам безопасности перед голосованием президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что компромиссный текст, достигнутый депутатами, позволит властям бороться с терроризмом "не отказываясь от наших ценностей и принципов".