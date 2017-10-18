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В Германии начались переговоры о формировании коалиции

Среда, 18 октября 2017, 19:38
Версия для печати Комментарии

В Германии начались переговоры о возможном формировании так называемой коалиции "Ямайка" - союза христианских и свободных демократов с Зелеными.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В среду в Берлине представители Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) ведут переговоры с представителями Свободной демократической партии (СДП). Сегодня также планируется встреча ХДС/ХСС с Зелеными.

В четверг переговоры проведут Зеленые и СДП, а 20 октября должны состояться совместные переговоры всех четырех партий о создании коалиции в парламенте.

Лидеры политических сил ранее заявляли, что созданию коалиции будут предшествовать сложные согласования позиций, в частности в области экономической, социальной и миграционной политики.

Ожидается, что в случае успешных переговоров четырех партий Бундестаг получит большинство в конце декабря.

Между тем социал-демократы, бывший партнер ХДС/ХСС в "большой коалиции", уже заявили, что не вернутся в нее даже в случае провала переговоров по формированию "Ямайки".

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