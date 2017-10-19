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Безвизом с ЕС воспользовались почти 300 тысяч украинцев

Четверг, 19 октября 2017, 13:05
Версия для печати Комментарии

За четыре месяца и одну неделю с момента внедрения безвизового режима с биометрическими паспортами в Европу съездили почти 295 тысяч украинцев.

Такие данные в эфире "Радио Свобода" привел помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его данным, с началом осени в Евросоюз начало ездить на 30%-40% меньше граждан Украины, чем летом.

По данным Представительства ЕС в Украине, отказ во въезде в Евросоюз за время действия безвиза получил лишь 61 гражданин Украины - то есть только две сотых процента от общего количества "безвизовых" путешественников.

Однако Слободян подчеркивает, эта цифра включает только тех людей, которые самостоятельно сообщили о том, что их не пустили в Европу.

"Подозреваем, что не все те, кому было отказано в пересечении границы в европейские страны, заявили об этом после возвращения в Украину. Скорее всего, количество отказов было больше, но незначительно больше. Статистика отказов, видимо, не настолько объективная, чтобы не нее опираться", - отметил Слободян.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как работает безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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