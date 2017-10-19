Президент Европарламента: никто в Европе не признает Каталонию

Четверг, 19 октября 2017, 14:30

Президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии от Испании.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции Cadena Cope.

"Каталония является испанской проблемой, а не европейской проблемой. Европа выступает за диалог, но это - проблема Испании", - сказал глава Европарламента.

Он отметил, что выход из кризиса необходимо найти в пределах испанского законодательства и испанской конституции.

"Для каталонского правительства было бы хорошо не провозглашать независимости, потому что никто не заинтересован в независимости Каталонии, никто в Европе не признает независимость Каталонии", - подчеркнул Таяни.

Испания в субботу начнет процедуру приостановления автономии Каталонии. О такой шаг правительство в Мадриде объявил после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость Каталонии или нет.

В четверг глава каталонского правительства Карлес Пучдемон ответил на ультиматум Мадрида письмом, в котором пригрозил голосованием в парламенте за независимость, если Мадрид не согласится на диалог.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

10 октября глава правительства Каталонии подписал декларацию независимости, но приостановил ее действие, призвав Мадрид к диалогу.

Подробнее читайте в статье на сайте "ЕвроПравды": "Новая стратегия для каталонской независимости: Барселона и Мадрид меняют тактику".