Журналистку на Мальте взорвали дистанционно управляемой бомбой

Четверг, 19 октября 2017, 20:13

Взрывное устройство от которого погибла журналистка на Мальте, прикрепили под ее машиной и привели в действия дистанционно.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства Мальты, сообщает Reuters.

Это первые детали полицейского расследования, приведенные официальным лицом. "Новые свидетельства заставляют нас думать, что бомба была помещена под машину и была задействована на расстоянии", - сказала пресс-секретарь.

Она сообщила, что британские полицейские присоединилась к голландским судебным экспертам и команде Федерального бюро расследований США, чтобы помочь в этом деле.

Иностранные эксперты должны помочь идентифицировать мобильный телефон, который использовался для взрыва бомбы.

Местная полиция ранее заявляла, что преступники, вероятно, использовали для убийства взрывчатку Semtex, которую на Мальте раньше не применяли.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков.

В частности, она обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену.