Парламент Каталонии в ближайшие дни решит вопрос независимости - Пучдемон

Понедельник, 02 октября 2017, 08:07

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

Об этом он заявил в своем телеобращении после проведенного рефередума, сообщает El Pais.

"В этот день надежды и страданий граждане Каталонии завоевали право на создание независимого государства в форме республики", - сказал Пучдемон.

"Мое правительство в ближайшие несколько дней направит результаты сегодняшнего голосования в Каталонский парламент ... чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме", - сказал он.

Отметим, что закон о референдуме, который Мадрид считает неконституционным, предусматривает одностороннее провозглашение независимости Каталонским парламентом, если большинство депутатов проголосуют за отделение от Испании.

Сообщается, что в течение двух дней после объявления результатов парламент проведет сессию по данному вопросу.

Напомним, Женералитат (правительство) Каталонии обнародовал предварительные результаты референдума о независимости.

Согласно подсчетам, участие в референдуме прийнило участие 2300000 человек. По результатам обработки 95% бюллетеней, в поддержку независимости проголосовало 2020144 католонцев, что составляет 90,09%.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.