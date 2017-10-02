В Литве на полгода остановили вещание российского канала ТВЦi

Понедельник, 02 октября 2017, 12:16

Литва на полгода прекратила ретрансляцию российского телеканала ТВЦi, который обвиняют в подстрекательстве к войне и разжигании ненависти.

Об этом сообщает портал Delfi.

Литовская комиссия по телерадиовещанию приняла решение остановить ретрансляцию канала, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов.

Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.

Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе "Право знать" 10 июня депутатом Государственной думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами.

Жириновский говорил об оккупации Украины и Приднестровья. Представители телеканала, которые прислали письменные разъяснения и участвовали в заседании комиссии, нарушения не признали.

Литва за нарушения начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины. Ретрансляция ТВЦi в этом году уже останавливалась в месяц. ТВЦi принадлежит российской государственной телевизионной компании "ТВ Центр".