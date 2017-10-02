В Литве на полгода остановили вещание российского канала ТВЦi

Литва на полгода прекратила ретрансляцию российского телеканала ТВЦi, который обвиняют в подстрекательстве к войне и разжигании ненависти.
Об этом сообщает портал Delfi.
Литовская комиссия по телерадиовещанию приняла решение остановить ретрансляцию канала, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов.
Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.
Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе "Право знать" 10 июня депутатом Государственной думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами.
Жириновский говорил об оккупации Украины и Приднестровья. Представители телеканала, которые прислали письменные разъяснения и участвовали в заседании комиссии, нарушения не признали.
Литва за нарушения начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины. Ретрансляция ТВЦi в этом году уже останавливалась в месяц. ТВЦi принадлежит российской государственной телевизионной компании "ТВ Центр".