Еврокомиссия: Если Каталония выйдет из состава Испании, то будет не в ЕС

Понедельник, 02 октября 2017, 13:35

В Еврокомиссии напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Мы уже повторяли позицию, которой придерживается Комиссия, так же, как и ее предшественники, что подобные референдумы должны быть организованы в соответствии с Конституцией Испании. И это означает, что территория, которая выходит (из состава Испании - Ред.), обнаружит себя за пределами ЕС ", - сказал он.

"Однако, не вдаваясь в вопрос легальности этой ситуации, Еврокомиссия верит, что сейчас время для единства и стабильности, а не разделенности и раздробленности", - добавил Схинас.

Напомним, что в Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии является незаконным.

В Еврокомиссии призвали правительство Испании и правительство Каталонии перейти от конфронтации к диалогу, отметив, что насилие не решит ситуацию.

"Мы призываем всех участников, которых это касается, очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не сможет быть инструментом в политике. Мы доверяем лидерству премьер-министру Мариано Рахою, чтобы урегулировать этот сложный процесс с полным уважением к испанской Конституции и фундаментальным правам граждан ", - заявил Схинас.

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