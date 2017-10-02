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Референдум в Каталонии: МВД Испании заявляет о 431 раненом полицейском

Понедельник, 02 октября 2017, 18:54
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431 офицер полиции и гражданской гвардии Испании получили различного рода ранения в воскресенье в ходе голосования на референдуме о независимости Каталонии.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на МВД Испании.

В ведомстве пояснили, что количество пострадавших возросло в понедельник, когда стало известно про все ушибы, синяки, царапины и даже укусы, которые правоохранители получили в ходе столкновений во время исполнения судебного решения о блокировании участков.

Стоит отметить, что в воскресенье власти Испании сначала сообщали об 11 раненых силовиках, потом – о 39 пострадавших полицейских и членах гражданской гвардии.

Такой резкий рост количества пострадавших силовиков можно сравнить и с ростом количества пострадавших каталонцев.

Сначала Женералитат (региональное правительство) сообщил о 38 пострадавших. В два часа дня по местному времени Женералитат насчитал более 300 раненых. Еще за несколько часов их количество превысило 450 человек. После закрытия участков их было уже более 750, на утро число пострадавших снова выросло. По последним данным количество пострадавших почти достигло 900 человек.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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