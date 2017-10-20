Генсек Совета Европы прибыл в Москву говорить о возвращении РФ в ПАСЕ

Пятница, 20 октября 2017, 13:47

Генеральный секретарь совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что его визит в Москву в частности посвящен обсуждению возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он сообщил в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

"Я здесь для того, чтобы обсудить множество вопросов, среди них - как вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею", - сказал он.

Напомним, во время дебатов в ПАСЕ генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настоял на необходимости возобновить платежи Российской Федерации в бюджет СЕ.

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": "ПАСЕ с российским привкусом: что ждет Украину после "серой недели" в Страсбурге".