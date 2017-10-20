Редкостный жест: Папа Римский написал письмо Мальте из-за убийства журналистки

Пятница, 20 октября 2017, 16:16

Папа Франциск направил Мальте письмо с соболезнованиями после убийства журналистки, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что это очень необычный жест из Ватикана - письмо с соболезнованиями, когда умирает частное лицо.

В своем письме, которое было отправлено архиепископу Мальты, Папа Франциск написал, что он молится за семью журналистки и за мальтийский народ "в этот тяжелый момент", и что он "опечален трагической смертью".

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков.

В частности, она обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену.

Накануне стало известно, что взрывное устройство, от которого погибла журналистка на Мальте, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно.