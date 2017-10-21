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Убийство журналистки на Мальте: у места взрыва был подозрительный автомобиль

Суббота, 21 октября 2017, 10:13
Версия для печати Комментарии

Перед взрывом автомобиля мальтийской журналистки возле места убийства было замечено подозрительный автомобиль.

Об этом сообщает Times of Malta со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Авто было припарковано на проселочной дороге, в месте, с которого было видно путь, которым проезжала Дафне Каруана Галисия. Следствие подозревает, что авто использовал человек, который дистанционно подорвал мощное взрывное устройство.

Место, где был обнаружен автомобиль, окружила полиция. Его уже осмотрела команда криминалистов, изъяв сигареты и другие доказательства, которые были переданы на анализ ДНК.

Ранее следователи пришли к выводу, что бомба была прикреплена под машину журналистки и приведена в действие дистанционно. С большой вероятностью бомба была активирована с помощью мобильного телефона.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков.

В частности, она обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену.

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