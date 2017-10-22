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В Словении проходит первый тур выборов президента

Воскресенье, 22 октября 2017, 10:06
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В Словении в воскресенье проходит первый раунд выборов президента, на котором победу прочат действующему главе государства Боруту Пахору.

Об этом сообщает Delo.

Опросы показывают, что 53-летний Пахор получит мандат на второй президентский срок, вопрос лишь в том, победит ли он сразу в первом туре. Для этого ему необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Если ни один из кандидатов не набирает более половины голосов, то два кандидата с наивысшим результатом будут участвовать во втором туре, который состоится 12 ноября.

Пахор, который когда-то работал моделью, известен своими фотографиями в Instagram, на которых он демонстрирует выполнение официальных обязанностей, а также участие в различных спортивных мероприятиях.

Его предвыборная кампания включала в себя 25 дней пешего маршрута, за которые он прошел около 700 километров, проводя встречи с местными жителями.

Он бывший лидер левоцентристских социал-демократов и был премьер-министром Словении с 2008 по 2012 год, в годы, приведшие к худшему финансовому кризису в истории Словении.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, но реальный соперник у Пахора фактически один - бывший комик и мэр города Камник Марьян Сарек.

Роль президента в Словении в основном церемониальная, основную власть имеет премьер-министр.

Но президент возглавляет армию, а также выдвигает кандидатов на несколько высоких должностей, включая председателя центрального банка.

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