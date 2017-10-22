Найти
АКТУАЛЬНО

На Ирландию и Великобританию обрушился шторм "Брайан"

Самые богатые регионы Италии голосуют на референдуме за расширение автономий

Новые теракты в Кабуле и на севере Афганистана: 17 погибших, 12 раненых

Популисты выиграли выборы в Чехии, в парламент прошли 9 партий: окончательные результаты

Победитель выборов в Чехии исключил создание пророссийской коалиции

Посол: трагедии не случилось, Чехия может остаться проевропейской и проукраинской

Выборы в Чехии: партия власти упала на 6 место, на третьем – Партия пиратов






В Германии в 2017 году возбуждено 900 дел в связи с терроризмом

Воскресенье, 22 октября 2017, 13:57
Версия для печати Комментарии

Федеральная прокуратура Германии 2017 открыла более 900 производств, связанных с терроризмом, в том числе 800, касающиеся радикальных исламистов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Количество случаев терроризма возросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, когда прокуроры открыли около 250 дел.

В этом году уже почти 300 дел о терроризме были переданы от федеральных органов власти в прокуратуру. При этом не все дела касаются случаев терроризма именно в Германии.

Производство ведутся также в отношении граждан Сирии, Афганистана или Ирака, дела которых рассматриваются судам из-за их участие в террористической организации "Исламское государство" или других радикальных группах, даже без планирования нападений в ФРГ.

Кроме того, Федеральное управление по уголовным делам оценивает, что в Германии находится около 700 радикальных исламистов, которые представляют угрозу безопасности и способны совершать насильственные нападения.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал конституционной норму о выдворении из страны иностранцев, представляющих угрозу.

Немецкое законодательство позволяет органам внутренних дел в ускоренном порядке выдворять из страны иностранных граждан, чтобы предотвратить "террористической угрозе". Для этого не нужно знать о планах совершения нападения.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:36
Испания призвала лидеров Каталонии подчиниться решению Мадрида
13:57
В Германии в 2017 году возбуждено 900 дел в связи с терроризмом
13:19
Латвия зафиксировала российский корабль и подлодку у своей границы
12:37
фото, видео
На Ирландию и Великобританию обрушился шторм "Брайан"
11:44
Самые богатые регионы Италии голосуют на референдуме за расширение автономий
11:27
Новые теракты в Кабуле и на севере Афганистана: 17 погибших, 12 раненых
10:56
Мэром Тбилиси избран бывший футболист Каха Каладзе
10:06
В Словении проходит первый тур выборов президента
09:46
В Каталонии назвали действия Мадрида атакой на демократию, созывают парламент
09:18
инфографика
Популисты выиграли выборы в Чехии, в парламент прошли 9 партий: окончательные результаты
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

От агента КГБ до "второго Трампа": 7 фактов о победителе парламентских выборов в Чехии

Чехи проголосовали за партию миллиардера Андрея Бабиша несмотря на все скандалы, проблемы в биографии, и даже несмотря на уголовное дело, возбужденное против него. Теперь Бабиш имеет все шансы стать новым премьер-министром Чехии. Но почему политик вызывает такое неприятие?

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Посредник из Загреба: зачем президент Хорватии поехала к Путину

Хорватский президент пригласила Россию к участию в проектах Инициативы "Триморье", хотя с самого начала целями этого объединения считались избавление от зависимости от российских углеводородов, а также построение геополитического союза, ориентированного скорее на Вашингтон.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  