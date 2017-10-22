Будущий канцлер Австрии надеется сформировать правительство через 60 дней

Воскресенье, 22 октября 2017, 15:26

Следующий канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает провести коалиционные переговоры и сформировать правительство в течение двух месяцев.

Об этом он сказал в интервью Kronen Zeitung.

"Конечно, это зависит от прогресса переговоров. Быстро - хорошо, но качество еще важнее. Моя цель - сформировать правительство к Рождеству. Австрийцы ждут прочного и стабильного правительства, которое быстро начнет работу. Переговоры должны завершиться менее чем за 60 дней", - сказал Курц.

Для формирования большинства в парламенте партии Курца необходимо объединиться с социал-демократами бывшего канцлера Кристиана Керна или ультраправой Партией Свободы (FPO).

Курц отметил, что с пониманием относится к требованию FPO, которая в качестве условия о вхождении в коалицию хочет получить должность главы МВД.

"Я сознательно открыл наше движение на этих выборах людям, которые не являются членами партии. Вот почему сейчас у нас хорошее сочетание людей с политическим опытом, но также много людей, которые приносят совсем другую перспективу. Безусловно, будут существенные изменения в федеральном правительстве" , - сказал он.

Согласно окончательным результатам выборов, "Австрийская народная партия" во главе с Себастианом Курцем победила с 31,5% голосов избирателей.