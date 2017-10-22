Найти
АКТУАЛЬНО

На Ирландию и Великобританию обрушился шторм "Брайан"

Самые богатые регионы Италии голосуют на референдуме за расширение автономий

Новые теракты в Кабуле и на севере Афганистана: 17 погибших, 12 раненых

Популисты выиграли выборы в Чехии, в парламент прошли 9 партий: окончательные результаты

Победитель выборов в Чехии исключил создание пророссийской коалиции

Посол: трагедии не случилось, Чехия может остаться проевропейской и проукраинской

Выборы в Чехии: партия власти упала на 6 место, на третьем – Партия пиратов






Россия заявила, что США разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году

Воскресенье, 22 октября 2017, 15:57
Версия для печати Комментарии

Боевая авиация США и коалиции разбомбили сирийский город Ракка, как Дрезден во время Второй мировой войны.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с лица Земли англо-американскими бомбардировками", - сказал Конашенков, добавив, что в рамках операции по освобождению города от террористов "Исламского государства" погибли тысячи мирных сирийцев.

Большая часть немецких городов была разрушена во время бомбардировочных налетов союзников незадолго до окончания Второй мировой войны.

Конашенков также заявил, что США, Франция и Германия срочно выделяют средства на восстановление мирной жизни в городе, но на самом деле хотят "скорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции".

"Исламское государство" захватило Ракку в 2014 году и сделала ее своей фактической "столицей". Недавно поддерживаемые США "Демократические силы Сирии" заявили о восстановлении полного контроля над городом.

Наступление против ИГИЛ в Раке сирийские повстанцы во главе с курдами начали в начале июня под прикрытием авиаударов коалиции во главе с США.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:28
Во Франции 8 человек обвинили в подготовке убийства политиков
15:57
Россия заявила, что США разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году
15:26
Будущий канцлер Австрии надеется сформировать правительство через 60 дней
14:36
Испания призвала лидеров Каталонии подчиниться решению Мадрида
13:57
В Германии в 2017 году возбуждено 900 дел в связи с терроризмом
13:19
Латвия зафиксировала российский корабль и подлодку у своей границы
12:37
фото, видео
На Ирландию и Великобританию обрушился шторм "Брайан"
11:44
Самые богатые регионы Италии голосуют на референдуме за расширение автономий
11:27
Новые теракты в Кабуле и на севере Афганистана: 17 погибших, 12 раненых
10:56
Мэром Тбилиси избран бывший футболист Каха Каладзе
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

От агента КГБ до "второго Трампа": 7 фактов о победителе парламентских выборов в Чехии

Чехи проголосовали за партию миллиардера Андрея Бабиша несмотря на все скандалы, проблемы в биографии, и даже несмотря на уголовное дело, возбужденное против него. Теперь Бабиш имеет все шансы стать новым премьер-министром Чехии. Но почему политик вызывает такое неприятие?

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Посредник из Загреба: зачем президент Хорватии поехала к Путину

Хорватский президент пригласила Россию к участию в проектах Инициативы "Триморье", хотя с самого начала целями этого объединения считались избавление от зависимости от российских углеводородов, а также построение геополитического союза, ориентированного скорее на Вашингтон.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  