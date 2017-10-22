Россия заявила, что США разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году

Воскресенье, 22 октября 2017, 15:57

Боевая авиация США и коалиции разбомбили сирийский город Ракка, как Дрезден во время Второй мировой войны.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с лица Земли англо-американскими бомбардировками", - сказал Конашенков, добавив, что в рамках операции по освобождению города от террористов "Исламского государства" погибли тысячи мирных сирийцев.

Большая часть немецких городов была разрушена во время бомбардировочных налетов союзников незадолго до окончания Второй мировой войны.

Конашенков также заявил, что США, Франция и Германия срочно выделяют средства на восстановление мирной жизни в городе, но на самом деле хотят "скорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции".

"Исламское государство" захватило Ракку в 2014 году и сделала ее своей фактической "столицей". Недавно поддерживаемые США "Демократические силы Сирии" заявили о восстановлении полного контроля над городом.

Наступление против ИГИЛ в Раке сирийские повстанцы во главе с курдами начали в начале июня под прикрытием авиаударов коалиции во главе с США.