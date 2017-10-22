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В Берлине протест против депутатов "Альтернативы для Германии" в Бундестаге

Воскресенье, 22 октября 2017, 17:41
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Тысячи демонстрантов в Берлине вышли нам акциюи протеста против ультраправой "Альтернативы для Германии", депутаты которой впервые войдут в Бундестаг на следующей неделе.

Об этом сообщает BZ-Berlin.

Во вторник в парламенте Германии состоится первое заседании в новом составе, где будут присутствовать и депутаты от AfD, которая впервые прошла в парламент.

 

Участники акции собрались в центре города и дошли до здания парламента с лозунгами "Стоп AfD", "Мой голос против подстрекательства" или "Мое сердце бьется за разнообразие".

 

Акцию организовало популярное общественное движение Campact, призвавшее немцев выступить против ненависти и расизма, к которым, по словам активистов, подстрекает AfD.

По данным организаторов, на протест вышли 12 000 человек, полиция заявила о нескольких тысячах участников.

 

Как известно, "Альтернатива для Германии" заняла третье место на парламентских выборах, набрав 12,6% голосов. Партия имеет 92 депутата в новом состава Бундестага.

Недавно в AfD произошел раскол. После выборов партию покинули сопредседатель Фраука Петри и один из высокопоставленных чиновников.

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