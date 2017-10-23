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Самые богатые регионы Италии проголосовали за расширение автономии

Понедельник, 23 октября 2017, 07:41
Версия для печати Комментарии

Жители двух итальянских северных областей - Венето и Ломбардия - на референдумах в воскресенье высказались за расширение региональной автономии.

Об этом сообщает La Stampa.

По предварительным результатам, на референдуме в Венето около 98% избирателей высказались за автономию, 2% - против. В голосовании приняли участие 59,7% избирателей. Референдум в Венето предусматривал минимальный порог явки в 50% плюс один избиратель из тех, кто имеет право голоса.

В Ломбардии 95% избирателей, пришедших на участки, также выступили за автономию области от центрального правительства. Против проголосовали 3% избирателей. Явка на референдуме составила около 40%, в этом регионе порога явки не было.

Ни Ломбардия, ни Венето не обращались к избирателям с просьбой рассмотреть вопрос независимости от остальной Италии.

Власти обоих регионов, в которых руководит правопопулистская "Лига севера", после референдумов намерены добиваться от Рима сокращение наполовину взносов в бюджет, а также расширения полномочий в сферах экологии, здравоохранения, образования и инфраструктуры.

 Они также хотят получить право самостоятельно решать вопросы безопасности и иммиграции, однако для этого необходимо изменение конституции.

Несмотря на то, что референдум носят консультативный характер, обозреватели рассматривают их как серьезную угрозу для власти Рима. Правительство вряд ли сможет игнорировать волеизъявление двух регионов, которые дают 30% ВВП страны и где проживают почти четверть избирателей.

Напомним, 18 мая 2016 года региональный совет Венето поддержал резолюцию относительно признания Крыма частью РФ и выступил с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.

Аналогичную резолюцию 29 июня принял совет Лигурии, а в июле 2016 ее поддержал региональный совет Ломбардии.

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