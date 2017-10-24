Мадрид пригрозил применить силу, если Каталония будет сопротивляться

Вторник, 24 октября 2017, 09:51

Центральное правительство в Мадриде предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии.

В интервью изданию The Times представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго, который одновременно занимает должность министра образования, отметил, что Мадрид будет использовать каталонскую полицию для подавления протестов, угрожающих общественному порядку.

"Ни одно правительство не стремится к любым актам насилия, но правительство должно следить за соблюдением закона, и если есть люди с другой стороны, которые не хотят соблюдать закон, то через Mossos d'Esquadra (каталонская полиция - Ред.) нам придется восстановить закон ", - заявил чиновник.

Каталонский парламент в четверг проведет заседание, на котором лидер Каталонии Карлес Пучдемон может провозгласить независимость региона.

Каталонская власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.