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Новым спикером Бундестага избран Вольфганга Шойбле

Вторник, 24 октября 2017, 15:12
Версия для печати Комментарии

Новым спикером Бундестага избран Вольфганга Шойбле, который до этого занимал пост министра финансов Германии.

Об этом сообщает Bild.de.

За его кандидатуру, предложенную главой крупнейшей фракции ХДС/ХСС Фолькером Каудери, на учредительном заседании Бундестага во вторник, 24 октября, проголосовал 501 депутат.

Против выступили 173 депутата, еще 30 воздержались. Один из 705 голосов был признан недействительным.

Сообщается, что первое выступление Шойбле как новоизбранного спикера началося с небольшой технической проблемы.

Когда политик ХДС захотел обратиться к депутатам, его микрофон оказался выключен. "Каждое начало сложное. Итак, давайте снова начнем", - сказал он потом.

Как сообщает Bild, сейчас проходит голосование за избрание шести заместителей спикера (председателя Бундестага) от каждой партии, представленной в парламенте.

Напомним, в Германии сегодня впервые собрался новый состав парламента после выборов, которые состоялись 24 сентября.

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