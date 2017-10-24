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РФ ветировала в Совбезе ООН продлении миссии по исследованию химического оружия в Сирии

Вторник, 24 октября 2017, 19:20
Версия для печати Комментарии

Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН о продлении мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

Расследование ООН и Организации по запрещению химического оружия, известное как "Общий следственный механизм" (JIM), было единогласно поддержано 15 членами Совбеза ООН в 2015 году и восстановлено в 2016 году еще на один год. Мандат миссии заканчиваются в середине ноября этого года.

Представители миссии (JIM) должны сообщить до 26 октября о том, кто был ответственным за нападение 4 апреля на город Хан Шейхун, в результате которого погибли десятки людей.

Россия заявила, что хочет обсудить доклад JIM перед голосованием о продлении мандата, а ее посол Василий Небензя безуспешно попросил отложить голосование.

Сообщается, что Китай воздержался от голосования во вторник, в то время как Боливия присоединилась к России, проголосовав "нет".

Одиннадцать стран поддержали текст документа о продлении миссии "Общий следственный механизм" в Сирии.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что во время химической атаки в сирийской провинции Идлиб использовалось отравляющее вещество зарин.

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